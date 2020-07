I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

La Commissione proseguirà l'esame, in sede referente, dei seguenti provvedimenti: testo unificato recante Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani - Rel. Gallinella, M5S e Viviani, Lega); proposta di legge recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (C. 1824 Liuni - Rel. Gadda, IV e Loss, Lega).

In sede di Comitato dei Nove, esaminerà gli emendamenti al testo recante Misure di sostegno al settore agricolo e disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura (C. 982/A e abb. - Rel. Cadeddu, M5S).

Infine, in sede di Atti dell'Unione europea, proseguirà l'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 619 final - Rel. Galizia, M5S).