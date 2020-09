I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

La Commissione proseguirà l'esame, in sede referente, della proposta di legge recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attivita del settore florovivaistico (C. 1824 Liuni - Rell. Gadda, IV e Loss, Lega) e del testo unificato delle proposte di legge recanti Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani - Rell. Gallinella, M5S e Viviani, Lega).

Saranno quindi svolte le audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Barilla Center for Food & Nutrition, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

Le Commissioni riunite II Giustizia e XIII Agricoltura, in sede di atti del Governo, proseguiranno l'esame dello Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (Atto n. 190 - Rel. per la II Commissione: Vazio, PD; rel per la XIII Commissione: Cillis, M5S).