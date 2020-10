I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavoro per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla Strategia “Dal produttore al consumatore”, per cui sono previste audizioni

La Commissione in sede consultiva, per il parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, inizierà l'esame del disegno di legge C. 2670 Governo recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Rel. Gagnarli, M5S).

Svolgerà poi in sede referente, il seguito dell'esame del testo unificato delle poposte C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Rel. Pignatone, M5S).

Inoltre, in sede Comitato dei nove, esaminerà gli emendamenti del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abb., recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (Rell. Gallinella, M5S e Viviani, Lega) nonché della proposta di legge C. 1824/A recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (Rell. Loss, Lega e Gadda, IV).

In sede audizioni informali svolgerà, in videoconferenza, l'audizione dei rappresentanti di CNA, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

Le Commissioni riunite III Affari esteri e XIII Agricoltura, svolgeranno l'audizione, in videoconferenza, del Direttore Generale della Food Agricoltural Organization (FAO), Qu Dongyu, in merito all'iniziativa Food Coalition, per il contrasto agli effetti avversi della pandemia sui sistemi alimentari e sull'agricoltura.