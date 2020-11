I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dalla Proposta di nomina alla presidenza del CREA, per cui è previsto l'esame per il parere al Governo

La Commissione, in sede consultiva, inizierà l'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo - Rel. Maglione, M5S), per la relazione da rendere alla V Commissione Bilancio e proseguirà l'esame congiunto del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato - Rel. Gagnarli, M5S) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3 - Rel Gagnarli, M5S), rispettivamente per la relazione e il parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Nell'ambito dell'esame del Bilancio di previsione dello Stato, saranno svolte le audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare), Coldiretti, dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica), di Alleanza delle Cooperative Italiane - Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), dell'Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), di Federpesca e di Impresa Pesca-Coldiretti e di FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL agroalimentare.

Inizierà quindi, in sede di atti del Governo, l'esame della proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (nomina n. 66 - Rel. Gadda, IV).

Sempre in sede di atti del Governo, inizierà l'esame dello Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto n. 211 - Rel. Cillis, M5S) e dello Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto n. 212 - Rel. Nevi, FI).