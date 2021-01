I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

La Commissione in sede consultiva, per l’espressione del parere alle Commissioni I Affari costituzionali e V Giustizia, inizierà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi , di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea ( C. 2845 Governo – Rel. Gagnarli, M5S) e, per l’espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, proseguirà l’esame del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime , fatto ad Atene il 9 giugno 2020 ( C. 2786 Governo – Rel. Cappellani, PD) e del progetto di legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura , adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione ( C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – Rel. Lombardo, Misto).

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK