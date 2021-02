I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori, nonostante la crisi di govenro, per la Commissione Agricoltura della Camea. A partire dal Piano nazionale di ripresa, per il quale sono previste audizioni

Nel corso della settimana la Commissione, nell'ambito dell'esame in sede consultiva della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18 - Rel. Gallinella, M5S), svolgerà, in videoconferenza, le audizioni informali di rappresentanti di Federalimentare, dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica) e di Confartigianato alimentazione; di rappresentanti di Federbio, dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) e dell'Associazione nazionale agricoltura biologica (ANABIO); di rappresentanti di oriGIn Italia e di Filiera Italia, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); di rappresentanti delle associazioni Donne in campo, Donne impresa, Confagricoltura Donna e Le donne del vino; nonché di rappresentanti dell'Associazione piscicoltori italiani (API); dell'Associazione mediterranea acquacoltori (AMA) e dell'Associazione PrinciPesca e di rappresentanti del Consorzio italiano biogas.

In sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, proseguirà l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo - Rel. Gagnarli, M5S).