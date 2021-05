I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

La Commissione, in sede di audizioni informali, ascolterà, in videoconferenza, rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell’ambito dell’esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650 ​ Incerti e abb., recante Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile , il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell’abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola. Si riunirà il Comitato dei nove al fine di esaminare gli emendamenti sul testo A concernente Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (C. 1825 ​- 1968 ​- 2905-A ​ – Rel. Pignatone, M5S). Infine, saranno svolte audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di economia agraria (SIDEA) e del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVeLP) sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune .

