I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà, in videoconferenza, l’ audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dell’Associazione nazionale Condifesa (ASNACODI) sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune . Inoltre, si riunirà in sede di Comitato dei nove per esaminare gli emendamenti presentati in Assemblea al testo A concernente Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (C. 1008 ​- 1009 ​- 1636-A ​ – Rell. Viviani, LEGA e Gallinella, M5S). In sede referente, proseguirà l’esame delle abbinate proposte di legge concernenti Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (C. 2049 ​ Spena, C. 2930 ​ Incerti e C. 2992 ​ Ciaburro – Rel. Incerti, PD).

