I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla Promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, per cui sono previste audizioni

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà, in videoconferenza, le audizioni informali di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECOOP, Federpesca, Impresa Pesca–Coldiretti e UNCI agroalimentare – Dipartimento pesca Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione piscicoltori italiani (API), nonché di rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro, recanti Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

In sede referente, proseguirà l’esame della proposta recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115​, approvata dal Senato – Rel. Cassese, M5S).

La Commissione si riunirà poi in sede di Comitato dei nove per esaminare gli emendamenti presentati in Assemblea alla proposta recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (C. 1008​-1009​-1636-A​ – Rell. Viviani, Lega e Gallinella, M5S).

Infine, in sede consultiva, per il parere alla V Commissione Bilancio avvierà l’esame del disegno di legge di conversione del DL 73/2021, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132​ Governo – Rel. Gagnarli, M5S).