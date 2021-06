I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Lunedì 14 giugno (ore 12.30 e in seduta pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) avrà luogo la discussione generale del T.U. C. 208​-783​-1382​-1608​-2218​-2294​-2996-A​ – Disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca; della proposta di legge C. 2115-A​ – Norme sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (approvata dal Senato); delle mozioni n. 1-472 concernente iniziative in materia di salute mentale e n. 1-456 concernente iniziative in relazione al caso di Julian Assange.

Martedì 15 (ore 15-18.30, con eventuale prosecuzione notturna dalle 20 alle 23), mercoledì 16 (ore 9.30-13 e 16-19, con eventuale prosecuzione notturna dalle 20.30 alle 23.30) e giovedì 17 giugno (ore 9.30-13 e 15-18, con eventuale prosecuzione notturna dalle 20 alle 23 e nella giornata di venerdì 18) avrà luogo la discussione con votazioni del T.U. C. 1008​-1009​-1636-A​ - Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore; del T.U. C. 208​-783​-1382​-1608​-2218​-2294​-2996-A​ – Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca; della proposta di legge C. 2115​ – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (approvata dal Senato); delle mozioni n. 1-472 concernente iniziative in materia di salute mentale, n. 1-456 concernente iniziative in relazione al caso di Julian Assange, n. 1-359 concernente iniziative di carattere diplomatico volte a salvaguardare l’eredità culturale italiana negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla figura di Cristoforo Colombo.

Martedì 15 giugno, alle ore 11, avranno luogo interpellanze e interrogazioni.

Mercoledì 16 giugno, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta televisiva.

Venerdì 18 giugno, alle ore 9.30, avranno luogo interpellanze urgenti.