I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla valorizzazione della coltivazione dei castagneti, per cui sono previste audizioni.

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà, in videoconferenza, le audizioni informali di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), dell’Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata IGP e del Centro di studio e documentazione sul castagno, nell’ambito dell’esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650​ Incerti e abb., recante “Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell'abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola”.

In sede referente, proseguirà l’esame delle abbinate proposte di legge esame recanti “Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura” (C. 2049​ Spena, C. 2930​ Incerti e C. 2992​ Ciaburro – Rel. Incerti, PD).

In sede consultiva, per l’espressione del parere alla V Commissione Bilancio proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132​ Governo – Rel. Gagnarli, M5S), mentre per il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77/2021, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146​ Governo – Rel. Frailis, PD).

Sempre in sede consultiva, infine, per l’espressione del parere alla XI Commissione Lavoro proseguirà l’esame del testo unificato recante Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (C. 522​ Ciprini ed abb.- Rel. Benedetti, Misto).