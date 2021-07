I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavoro per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dall'Audizione del Ministro Patuanelli

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà, in videoconferenza, l’audizione informale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.

In sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico (C. 290 -410 -1314 -1386-B , approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato) – Rel Maglione, M5S).

Sempre in sede referente, inoltre, inizierà l’esame della proposta di legge recante Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 2328 , approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato – Rel. Liuni, Lega) e della proposta di legge recante Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell’ecosistema marino (C. 2362 Cenni e Andrea Romano – Rel. L’Abbate, M5S).

In sede consultiva, proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77/2021, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo – Rel. Frailis, PD), per l’espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente.

Sempre in sede consultiva, infine, avvierà l’esame della proposta di legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial) - Rel. Bilotti (M5S), per l’espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali.