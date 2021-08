I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dall'Audizione dell’Ente nazionale risi.

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Ente nazionale risi sugli esiti del 4° Forum del settore del riso dell’Unione europea.

Inoltre, svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare), nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge C. 174​ Paolo Russo, C. 2138​ Caretta e C. 2673​ Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.

In sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531​ Gadda – Rel. Cassese, M5S).

Infine, in sede di Atti dell’Unione europea, la Commissione avvierà l’esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile ( COM(2020)690) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), per esprimere il parere alla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea.