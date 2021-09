I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavoro per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dai Danni provocati dalla fauna selvatica, per cui sono previste audizioni

La Commissione svolgerà interrogazioni e, a seguire, inizierà l’esame, in sede consultiva, del DL 103/2021 concernente Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato – Rel. Caon, FI), per l’espressione del parere alle Commissioni IX Trasporti e XI Lavoro.

Nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, svolgerà le audizioni informali in videoconferenza, di rappresentanti dell’Istituto di gestione della fauna e della Lega anti vivisezione (LAV).