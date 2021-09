I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo della proposta di legge recante Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell’abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola (C.1650​ Incerti e abb. - Rel. Cenni, PD).

In sede di deliberazioni di rilievi su Atti del Governo alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive esaminerà lo Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (atto n. 292">Atto n. 292 – Rel. Frailis, PD).

Infine, in sede consultiva, per il parere alla V Commissione Bilancio avvierà l’esame congiunto dei disegni di legge recanti Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258​ Governo, approvato dal Senato) e Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259​ Governo, approvato dal Senato) nonché della Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2021 (Rel. Gallinella, M5S).