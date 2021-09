I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dalle Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale, per le quali è previsto l'avvio della discussione.

Nel corso della settimana, la Commissione inizierà la discussione della risoluzione n. 7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

In sede consultiva, per il parere alla XIV Commissione Politiche dell’unione europea svolgerà l’esame congiunto del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208​ Governo) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4) (Rel. Germanà, Lega).

Sempre in sede consultiva, per il parere da esprimere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti inizierà l’esame del disegno di lege di conversione del decreto-legge n. 121/2021, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278​ Governo – Rel. Nevi, FI).