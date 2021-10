I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

La Commissione, in sede consultiva, avvierà l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 ( Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati - Rel. L’Abbate, M5S), per l’espressione del parere alla V Commissione Bilancio. Sempre in sede consultiva, proseguirà l’esame del decreto-legge n. 121 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale , per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 ​ Governo – Rel. Nevi, FI) per il parere da esprimere alle Commissioni VIII Ambiente e IX Trasporti, e l’esame congiunto del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 ​ Governo) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020 ( Doc. LXXXVII, n. 4 - Rel. Germanà, Lega), per esprimere il parere alla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea. In sede di deliberazione di rilievi su Atti del Governo, proseguirà l’esame dello Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( Atto n. 292 – Rel. Frailis, PD), per l’espressione di rilievi alle Commissioni VIII Ambiente e X Attività produttive. La Commissione svolgerà infine l’ audizione informale, in videoconferenza, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Unione Italiana food e dell’Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Italmopa), in merito alla situazione di crisi dell’industria molitoria italiana e seguire, l’ audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Consulta dei “Distretti del cibo”, in merito alla transizione del sistema agroalimentare verso obiettivi di sviluppo sostenibile .

