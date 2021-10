I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), di Legambiente, dell’Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA), dell’Associazione Ambiente e/è Vita e dell’ Associazione Ricerca Conservazione Avifauna (ARCA), nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge C. 174​ Paolo Russo, C. 2138​ Caretta e C. 2673​ Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.

La Commissione proseguirà quindi la discussione della risoluzione n. 7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale e avvierà la discussione della risoluzione n. 7-00726 Caretta: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

La Commissione si riunirà poi in sede di Comitato ristretto per l’esame delle abbinate proposte di legge recanti Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro – Rel. Incerti, PD).

In sede di deliberazione di rilievi alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive su Atti del Governo, proseguirà l’esame dello Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292 – Rel. Frailis, PD).

Infine, svolgerà interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.