I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la Commissione Agricoltura della Camera, a partire dai Danni provocati dalla fauna selvatica, per cui sono previste audizioni

La Commissione avvierà la discussione della risoluzione n. 7-00728 Cenni: Interventi in favore della filiera ortofrutticola.

In sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo C. 982-A​ e abb., recante Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo – Rel. Cadeddu (M5S).

Avrà quindi luogo una riunione del Comitato ristretto per proseguire l’esame delle abbinate proposte di legge C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro, recanti Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura – Rel. Incerti (PD).

In sede consultiva, la Commissione esaminerà ed esprimerà il parere sugli emendamenti presentati dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea sul disegno di legge C. 3208​ Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (Rel. Germanà, Lega).

Al termine, in sede di atti dell’Unione Europea, proseguirà l’esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile ( COM(2020)690 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4 – Rel. Avossa (PD), per esprimere parere alla XIV Commissione.

In sede di audizioni informali saranno ascoltati in videoconferenza il Comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES, Generale di Brigata Massimiliano Conti, e rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), della Federazione italiana operatori della pesca sportiva (FIOPS) e di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2328​, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato, recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

Ancora in sede di audizioni informali, saranno ascoltati, in videoconferenza, rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge C. 174​ Paolo Russo, C. 2138​ Caretta e C. 2673​ Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.