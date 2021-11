I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dai Danni provocati dalla fauna selvatica, per cui sono previste audizioni

La Commissione avvierà la discussione della risoluzione n. 7-00739 Gallinella sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC e la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00728 Cenni e 7-00333 Cillis, concernenti interventi in favore della filiera ortofrutticola.

In seguito, la Commissione proseguirà, prima in sede di Comitato ristretto e quindi in sede referente, l’esame delle abbinate proposte di legge C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro, recanti Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura – Rel. Incerti (PD).

Quindi, in sede consultiva, esaminerà ed esprimerà il parere sugli emendamenti presentati dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea sul disegno di legge C. 3208​ Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 – Rel. Germanà (Lega).

A seguire, saranno svolte interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Infine, la Commissione svolgerà l’audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge C. 174​ Paolo Russo, C. 2138​ Caretta e C. 2673​ Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.