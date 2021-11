I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dalla per la Disciplina dell'ippicoltura, per la quale prosegue l’esame

Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame della proposta recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531​ Gadda – Rel Cassese, M5S), e l’esame delle abbinate proposte di legge recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica (C. 174​ Paolo Russo, C. 2138​ Caretta e C. 2673​ Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – Rel. Gadda, IV).

Sempre in sede referente, proseguirà l’esame del testo unificato delle proposte recanti Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura (C. 2049​ Spena, C. 2930​ Cenni e C. 2992​ Ciaburro – Rel. Incerti, PD).

Infine, in sede consultiva, per il parere alla V Commissione Bilancio proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354​ Governo - Rel. Gallinella, M5S).