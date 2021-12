I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera. A partire dagli Interventi per contrastare lo spreco alimentare, per cui sono previste audizioni.

Nel corso della settimana la Commissione svolgerà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federdistribuzione, dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC-COOP) e dell'Associazione Nazionale Cooperative tra Dettaglianti (ANCD-CONAD), nell’ambito della discussione delle risoluzioni nn. 7-00728 Cenni e 7-00750 Ciaburro, concernenti "Interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola".

In sede referente, proseguirà l’esame delle proposte recanti, rispettivamente, Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo (nuovo testo C.982-A e abb. – Rel. Cadeddu, M5S), e Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (nuovo testo C.1650 Incerti e abb. – Rel. Cenni, PD).

La Commissione proseguirà quindi la discussione della risoluzione n. 7-00739 Gallinella: Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC.

Inoltre avrà luogo una riunione del Comitato ristretto per esaminare le abbinate proposte di legge recanti “Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica” (C. 174 Paolo Russo, C. 1842 D'Alessandro, C. 2138 Caretta, C. 2647 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – Rel. Gadda, IV).

Infine, in sede consultiva, proseguirà l’esame del disegno di legge recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (“legge SalvaMare”)” (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato - Rel. Alberto Manca, M5S), per esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente.