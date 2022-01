I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

La Commissione, in sede consultiva, proseguirà l’esame dei seguenti disegni di legge: C. 3325​ Governo, approvato dal Senato, recante Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 - Rel. Pignatone (M5S) e C. 3318​ Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 – Rel. Incerti (PD), per esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri.

In sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo C. 982-A​ e abb, recante Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo – Rel. Cadeddu (M5S) e del nuovo testo C. 1650​ Incerti e abb., recante Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva – Rel. Cenni (PD).

Avrà luogo inoltre una riunione del Comitato ristretto per esaminare il testo delle abbinate proposte di legge C. 174​ Paolo Russo, C. 1842​ D'Alessandro, C. 2138​ Caretta, C. 2647​ Caretta e C. 2673​ Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica – Rel. Gadda (IV).

Infine, la Commissione svolgerà una seduta dedicata alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.