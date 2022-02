I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera a partire dalla Semplificazione per il settore agricolo, per cui prosegue l’esame

La Commissione avvierà l’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Doc. CCLXIII n. 1 – Rel. Gallinella (M5S).

Avrà quindi luogo una riunione del Comitato dei nove per esaminare gli emendamenti sul provvedimento recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, C. 290​-410​-1314​-1386-B​, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato – Rel. Migliore (M5S).

La Commissione proseguirà inoltre l’esame in sede referente dei seguenti provvedimenti: nuovo testo C. 1650​ Incerti e abb, recante Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva – Rel. Cenni (PD) e nuovo testo C. 982-A​ e abb. recante Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo – Rel. Cadeddu (M5S).

In sede consultiva, proseguirà infine l’esame del DL n. 228/2021 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - C. 3431​ Governo, per esprimere il parere alle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio – Rel. Cillis (M5S).