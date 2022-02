I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa per la commissione agricoltura della Camera. A partire dalla Semplificazione per il settore agricolo, per cui prosegue l’esame.

Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo C. 982-Ae abb. recante Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo (Rel. Cadeddu, M5S).

Sempre in sede referente, proseguirà l’esame del nuovo testo C. 1650Incerti e abb, recante Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (Rel. Cenni, PD).

In sede consultiva, proseguirà l’esame del DL n. 228/2021 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, per esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio (C. 3431Governo – Rel. Cillis, M5S).

Infine, svolgerà interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.