IBF Agronica, Prandini: Innovare in agricoltura una grande opportunità di crescita che aumenta competitività e reddito. VIDEOINTERVISTA

“Innovare in agricoltura è una grande opportunità di crescita, di sviluppo e di informazione che potremo dare a consumatori e cittadini per sapere esattamente quello che acquistano. Ma è una grande innovazione anche nel fare impresa. Tutto questo si caratterizza in investimenti esponenziali che hanno visto il nostro paese protagonista passando dai 100 mln che venivano investiti cinque anni fa a 1,6 mld nell’ultimo anno. Questo testimonia quanto spazio ci sia e quanta possibilità di crescita possiamo dare ai nostri agricoltori sia in termini di qualità che di risparmio su acqua e fitosanitari, e dunque di risparmio economico e aumentata capacità produttiva.”



Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini nel corso dell’evento nel corso dell’evento a Fieragricola di Agronica IBF.

“Tutto questo si traduce poi in capacità competitiva, sui mercati interni e su quelli internazionali. Nel 2022 abbiamo raggiunto il record per le esportazioni agroalimentari, 60 mld, ma siamo solo all’inizio della nostra sfida e di questo percorso che Coldiretti e Bonifiche Ferraresi vogliono mettere in campo creando una piattaforma che sia disponibile per tutto il mondo agricolo italiano. Vogliamo continuare a investire e produrre, creando le condizioni perché si parli di giusta redditualità.”