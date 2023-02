IBF Agronica, Pugliese: acquisizione ed elaborazione dati centrale per creare valore aggiunto. VIDEOINTERVISTA

“L’attività di ricerca e sviluppo si concentra sempre di più non solo nell’acquisizione di dati ma nell’elaborazione degli stessi, per traguardare verso nuovi modelli che possano interpretare la realtà nella sua dinamicità. Questo deve avvenire attraverso l’intelligenza artificiale ma la base fondamentale è ancora quella della competenza dei tecnici, sia a monte che a valle della filiera. Sempre di più la base dati e l'elaborazione degli stessi non solo funge come supporto in campo agricolo ma può essere utilizzato anche in altri ambiti, come quello della valutazione dei rischi o nel calcolo delle rese. Si spazia così dall’ambito assicurativo a quello bancario o di monitoraggio. Questa base dati che parte dalla terra e dalle aziende agricole diventa poi il substrato per generare poi valore aggiunto.”

Cosi Francesco Pugliese, direttore ricerca e sviluppo Bf Spa, nel corso dell’evento a Fieragricola di Agronica IBF.