ICQRF, Corte dei Conti: dal 2018 a 2020 crollano sanzioni penali e aumentano quelle ‘da riscuotere’. La delibera

La Corte dei Conti pubblica la relazione sull'operato e la gestione dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, Icqrf, del Mipaaf. E rileva che le sanzioni restano le stesse ma quelle penali crollano. Passando dalle 721 del 2018 alle 395 del 2019 fino alle 159 del 2020. E queste riguardano soprattutto olio, vino e latte.

La Corte evidenza anche come siano in aumento progressivo le sanzioni che restano “da riscuotere”.

"L’indagine - si legge - ha consentito di rappresentare l’attività dell’Ispettorato sotto il profilo dell’azione svolta nel controllo di tutta la filiera dei prodotti agroalimentari, ai fini della salvaguardia della produzione italiana.

È stata, altresì, analizzata la gestione amministrativa e finanziaria dei capitoli di entrata e di spesa alimentati dagli importi delle sanzioni amministrative irrogate dall’Icqrf.

Per quanto concerne il primo profilo, questa Sezione prende atto di un progressivo incremento delle attività di controllo nel quinquennio esaminato e del pari progressivo aumento degli operatori controllati, con ciò evidenziandosi il raggiungimento degli obiettivi posti annualmente. Si evidenzia comunque, per quanto attiene agli accertamenti effettuati, che, pur con l’aumento dei controlli, risulta un numero pressoché costante di violazioni amministrative (da 4.096 a 4.119) e in particolare nel 2020 una significativa riduzione delle violazioni di carattere penale rilevate (159 rispetto alle 395 del 2019 e alle 721 del 2018).

I settori che hanno registrato i maggiori interventi, sia sotto il profilo penale che amministrativo, sono stati il vitivinicolo, l’oleario ed il lattiero caseario.

Profili di criticità e margini di miglioramento risultano essersi evidenziati quanto alla gestione finanziaria dei capitoli di entrata e di spesa.

In primo luogo, si richiama quanto già esposto nel capitolo IV circa la gestione del capitolo di entrata 3373 per gli esercizi 2015-2020, che presenta un disallineamento tra i valori relativi all’“accertato” ed al “riscosso”, sia in conto competenza sia, in misura più rilevante, in conto residui.

Si è, in secondo luogo, osservato che il dato del “da riscuotere” mostra un progressivo aumento negli esercizi presi in esame.

Risulta importante il perseguimento di una visione globale della gestione con una adeguata attenzione rivolta anche ai dati del riscosso e versato, per singolo esercizio di provenienza delle sanzioni.

Si osserva, inoltre, che la gestione dei capitoli di spesa alimentati dai proventi delle sanzioni irrogate presenta una significativa presenza di residui, che per quanto concerne i capp. 7911 e 7914, ha mostrato una tendenza all’incremento nel corso degli esercizi in esame.

Raccomandazioni proposte

La Sezione segnala l’importanza della corretta e accurata gestione dei profili finanziari in esame.

A tal fine si evidenzia la necessità che sia costantemente e attentamente posta attenzione non soltanto a quanto irrogato a titolo di sanzioni, ma anche a quanto riscosso e versato per singolo esercizio di provenienza delle sanzioni stesse, così da poter avere un effettivo riscontro e piena contezza degli esiti dell’azione sanzionatoria.

Ciò non risulterebbe utile ai soli fini della corretta acquisizione di tutti gli elementi informativi sulla gestione finanziario contabile dell’attività accertativa, ma costituirebbe strumento di analisi e valutazione dell’efficacia della stessa attività.

Si ritiene infatti che i reali risultati della riscossione, seppure attribuiti, nella loro esecuzione, all’Agenzia preposta, potrebbero essere condizionati non soltanto dalle procedure esecutive ma anche da altri fattori, alcuni dei quali coevi all’azione amministrativa di accertamento (correttezza e fondatezza delle contestazioni, gestione delle fasi contenziose, tempestività degli adempimenti procedurali) direttamente rientranti nella responsabilità dell’Ispettorato.

Alla luce di quanto osservato, si sottolinea l’opportunità di assumere al riguardo conseguenti misure di carattere organizzativo, che potrebbero riguardare il rafforzamento della funzione di analisi degli esiti delle procedure di accertamento e del contenzioso all’interno dell’Ispettorato, nonché l’avvio di un percorso sinergico tra Icqrf ed Agenzia delle entrate-Riscossione, avvalendosi anche del nuovo sistema informativo del bilancio in corso di realizzazione, nella prospettiva di tradurre in concreti input organizzativi i risultati di tali attività di analisi e interscambio di dati.

Quanto alla riscontrata accumulazione dei residui, si rende necessario segnalare la necessità di una più tempestiva gestione delle risorse a disposizione, anche tramite una anticipazione dell’attivazione della procedura di riassegnazione dei proventi delle sanzioni.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la relazione della Corte dei Conti:

DELIBERA CORTE CONTI ICQRF_2_2022_ammstato