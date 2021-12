Idrobase Group vince China Award 2021. Ferrarese: Nostro Made in Italy in risposta a crescenti esigenze antinquinamento del mercato cinese

Nuovo riconoscimento internazionale per la padovana Idrobase Group: dopo essere stata premiata nel 2020 come “azienda di valore” per le sue soluzioni antivirus (“Sparanebbia” per l’abbattimento della PM 10 in siti industriali e “Bacteria Killer Machines” per ammazzare i batteri nei luoghi chiusi) adottate da Pechino, l’azienda di Borgoricco ha ricevuto anche quest’anno il China Award, assegnato dalla Fondazione Italia-Cina; stavolta il riconoscimento è stato nella sezione “Top Investors” per la joint venture “Daerg China”, nata dalla collaborazione con “Daerg Chimica” (con sede a Sorbolo-Mezzani, in provincia di Parma), per offrire una soluzione combinata fra detergente rispettoso dell’ambiente ed attrezzature per il “car washing” , finalizzata al mercato cinese dell’autolavaggio.

Dalla scorsa estate, Daerg China ha avviato un’autonoma linea produttiva di detergenti per il lavaggio ecologico dell’auto nello stabilimento “Allforclean”, di proprietà Idrobase ed attivo da 16 anni nella città di Ningbo, dove produce idropulitrici e loro componenti sia per il mercato interno cinese che per i maggiori produttori mondiali.

A ricevere l’ambito “China Award”, consegnato a Milano, sono stati Bruno Ferrarese, co-presidente di Idrobase Group ed Ercole Giorgi presidente di Daerg Chimica.

“La vittoria di quest’anno – commenta Ferrarese – premia la strategia di una piccola azienda italiana, attenta a dare risposte alle esigenze più sentite nel grande Paese asiatico: dal “respirare aria sana”, come recita il nostro claim aziendale, ad abbattere l’inquinamento anche in prassi quotidiane come il lavaggio di automezzi in un mercato, che cresce di 21 milioni di autoveicoli all’anno. La scelta finora vincente è offrire qualità italiana a prezzi cinesi.”

La joint venture fra Idrobase e Daerg Chimica ha fatto recentemente notizia anche per l’ingresso nel mercato tunisino del “car washing”: aver scelto una distributrice non è certo opzione priva di significato.