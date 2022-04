“Il cibo del futuro. Il futuro del cibo”. Un convegno per investigare sul mondo agroalimentare, tra ipotesi e realtà, dalla terra alla tavola

Si terrà venerdì 8 aprile alle ore 11:00 presso la Sala delle Bandiere dell’ufficio italiano del Parlamento europeo a Roma il convegno organizzato da “Insieme in Europa”, la piattaforma web voluta e realizzata dall’Onorevole Salvatore De Meo, europarlamentare di Forza Italia – PPE.

«Negli ultimi mesi dello scorso anno – dichiara l’On. De Meo - il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione non legislativa della strategia “Farm to fork” che mira ad accelerare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e, dopo un lungo negoziato, ha approvato anche la riforma della Politica Agricola Comune che si pone l’obiettivo di rendere l’agricoltura europea più competitiva, equa e sostenibile per essere protagonista nella lotta ai cambiamenti climatici. Sono state decisioni – continua l’eurodeputato - che possiamo definire, senza alcun dubbio, storiche e che contribuiranno in maniera determinante allo sviluppo del settore agroalimentare europeo il quale, durante il periodo più cruento della pandemia, ha rappresentato un avamposto di resilienza per l'approvvigionamento delle persone e che oggi si trova a far fronte alla crisi della produzione delle materie prime causata dal conflitto tra Russia e Ucraina. Pur tenendo presente il difficile momento che attraversiamo, considerando il grande interesse che il settore agroalimentare rappresenta per l’Italia e l’Europa, alla luce soprattutto delle importanti novità di cui è protagonista – dichiara ancora l’ On. De Meo - ho pensato di realizzare delle iniziative che avessero come tema centrale lo stato dell’arte della filiera non solo sotto l’aspetto produttivo e commerciale, ma anche gastronomico e culturale senza tralasciare le possibili ipotesi in visione futura. Nel primo di questi eventi, dal titolo “IL CIBO DEL FUTURO. IL FUTURO DEL CIBO - Ipotesi e realtà dalla terra alla tavola”, ho coinvolto alcuni interpreti del panorama dell’agroalimentare – conclude l’On. De Meo - con i quali approfondire le novità e le perplessità che, in questo periodo specifico, investono il settore soprattutto dal punto di vista della produzione/distribuzione, dell’alimentazione e dell’elaborazione gastronomica».

Interverranno nel dibattito, oltre all’Onorevole De Meo, David Granieri, Presidente Coldiretti Lazio e Unaprol (Consorzio Olivicolo Italiano), Alex Revelli Sorini, gastrosofo e professore di comunicazione delle culture e politiche alimentari presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma e Alessandro Circiello, chef e volto Rai, media & public affairs della Federazione Italiana Cuochi.

L’evento, aperto a tutti, sarà in presenza e anche in diretta live sulla pagina ufficiale Facebook dell’Onorevole Salvatore De Meo. Saranno garantite tutte le misure anti Covid e per accedere sarà necessario avere il super Green pass. Info e prenotazioni su www.insiemeineuropa.it – Ufficio Parlamento europeo in Italia, via IV Novembre 149, Roma.