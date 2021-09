Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC investe nella realizzazione di un fashion film per celebrare “Il Genio Italiano” e con il supporto di Tuorlo Magazine crea un’opera di criptoarte, portando la Digital Art nel mondo del vino.

“Il Prosecco DOC è un’eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo. Nasce da maestri produttori che ogni anno investono la loro dedizione e competenza per realizzare un prodotto che è una vera e propria bandiera del made in Italy. Abbiamo voluto rendere onore e merito a questo prodotto portandolo in un ambito più lifestyle progettando qualcosa che possa durare per sempre” - commenta Luca Genova, editore di Tuorlo Magazine e Amministratore Delegato del gruppo The House Of - “La nostra vocazione è veicolare un racconto autentico e sensoriale del mondo del food&beverage, da italiani abbiamo voluto interpretare il mondo del Prosecco DOC attraverso l’arte e siamo fieri di essere pionieri dell’NFT riscrivendo le regole del branded content.”

