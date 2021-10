Il Consorzio italiano biogas incontra gli imprenditori pugliesi nell’ultima tappa dei Bdr Days

Si è svolta oggi in Puglia l'ultima tappa dei BDR Days, l’iniziativa organizzata dal CIB - Consorzio Italiano Biogas alla scoperta delle aziende agricole del Biogasfattobene®.

Per quest’ultimo appuntamento il CIB ha scelto l'azienda agricola A.R.T.E. di Massimo Borrelli, a Cerignola, un'eccellenza del territorio foggiano con 900 ettari coltivati e una produzione attiva nella filiera dei cereali, olio di pregio e vino. Oggi, in occasione dell'ultima giornata dei BDR Days, è stato presentato il progetto del nuovo impianto biometano in costruzione che implementa il modello circolare dell'azienda e che rappresenterà un’infrastruttura strategica per l'economia del territorio.

Il tema della fertilità dei suoli nell'area mediterranea è stato al centro della tappa pugliese, nel corso della quale è stata raccontata attraverso l’esperienza diretta delle aziende della filiera del biogas gli impatti positivi del modello del Biogasfattobene® al sud e le opportunità offerte dal biometano nella transizione.

La giornata, inoltre, è stata l’occasione per presentare in anteprima la nuova azione di “Farming for Future - 10 azioni per coltivare il futuro”, il progetto del CIB sulla transizione agroecologica dell’agricoltura, dedicata all’incremento della fertilità del terreno.

La concimazione organica con digestato, le pratiche agricole di minima lavorazione e, infine, l'incremento della presenza delle doppie colture sono la strada giusta per avere un suolo fertile e resiliente, contenere la perdita di sostanza organica e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti. Preservare la sostanza organica rende i suoli facilmente lavorabili, fornisce elementi nutritivi come l'azoto, il fosforo e il potassio, aumenta la resilienza del suolo e ne preserva la biodiversità, riducendo le emissioni dei gas serra in atmosfera.

Anche la doppia coltivazione ha effetti positivi sulla biodiversità ma non solo; essa presenta infatti un grande vantaggio dal punto di vista ambientale poiché sfruttando positivamente il potere fotosintetico delle piante permette di sottrarre circa 5-10 t di CO2 aggiuntive dall’atmosfera per ogni ettaro coinvolto.

“Abbiamo deciso di concludere il nostro tour per le aziende agricole socie del CIB in Puglia, poiché il Sud rappresenta un bacino produttivo potenziale per lo sviluppo per il settore.”, dichiara Piero Gattoni, Presidente del CIB - Consorzio Italiano Biogas. “L’esperienza dei nostri soci sul territorio dimostra l'efficacia del modello del Biogasfattobene® e la bontà dell'approccio proposto con il progetto Farming for Future. L’azione dedicata all’incremento della fertilità dei suoli presentata oggi in occasione dell'ultima tappa dei BDR Days è uno dei tasselli più importanti del percorso verso la transizione agroecologica dell’agricoltura poiché preservare i nostri terreni dalla desertificazione e favorire produzioni di qualità sostenibili vuol dire preservare l’elemento fondamentale per il sostentamento del nostro ecosistema. La realtà che abbiamo visitato oggi dimostra che sviluppare il biometano da agricoltura al Sud è un percorso green possible.”.

All’incontro con gli imprenditori agricoli pugliesi hanno preso parte i deputati della Commissione Agricoltura della Camera, l’On. Gianpaolo Cassese e l’On. Giuseppe L’Abbate. In particolare nel suo intervento, l’On. Cassese ha sottolineato che “oggi più che mai l'agricoltura svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del Paese, anche grazie all'importante contributo che può dare alla transizione energetica. Il biometano agricolo è la perfetta sintesi del concetto di economia circolare. Grazie alla digestione anaerobica, infatti, superiamo le fonti fossili, aumentiamo la fertilità dei terreni, contrastiamo i cambiamenti climatici. Per questo, a livello parlamentare abbiamo avviato un percorso per sostenere le agroenergie, introducendo alcune importanti misure di semplificazione. Intendiamo portare avanti con il massimo impegno questo lavoro e giornate di approfondimento come quella di oggi nell'azienda di Massimo Borrelli sono uno stimolo molto utile.”

L’On. Giuseppe L’Abbate ha aggiunto: “L’Unione Europea ci impone obiettivi ambiziosi di neutralità carbonica e il biogas e il biometano consentono al nostro Paese di creare un percorso virtuoso di economia circolare. La valorizzazione dei sottoprodotti ci permette di decarbonizzare e rendere più fertili i nostri suoli come dimostrato in questa giornata. Oggi abbiamo grandi opportunità per gli investimenti grazie al PNRR e il Sud non può perdere questa occasione”.

La piattaforma online di Farming For Future è sempre aggiornata con infografiche, video e schede tecniche delle azioni già presentate. Per saperne di più: http://farmingforfuture.it/.