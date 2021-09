Il Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP partecipa alla Fiera ‘IMeat’ di Modena

“Dopo la partecipazione a Cibus – commenta Andrea Petrini , direttore del Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP – siamo entusiasti di proseguire la nostra attività di promozione in fiera, soprattutto in occasione di un evento importante per il settore delle carni come IMeat. Nel corso della tre giorni incontreremo in presenza tanti operatori del settore e condivideremo con loro l’eccellenza del nostro marchio, le nostre idee ed i progetti che abbiamo per il futuro. Crediamo che iMeat, così come accaduto negli anni precedenti, sia un’occasione unica di confronto e riflessione per tutti operatori del comparto della carne. Incontri e relazioni possono aiutare nella creazione di strategie positive per il nostro settore che si evolve guardando ad un futuro aperto e innovativo”.

