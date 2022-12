Il contributo di Confagricoltura Donna al centro me.dea per il sostegno alle vittime di violenza

Oltre 650 chilogrammi di clementine sono stati distribuiti in provincia di Alessandria nell’ambito della campagna “Clementine Antioviolenza 2022” organizzata, anche quest’anno, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, da Confagricoltura Donna Piemonte, insieme a Confagricoltura Donna Alessandria, Confagricoltura Alessandria, con la collaborazione di Soroptimist International.

Le clementine, in buona parte offerte dalla Cooperativa COAB di Corigliano-Rossano, sono simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, a ricordo della tragedia di cui fu vittima Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro accoltellata e bruciata viva dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari nel 2013.

Si tratta di una campagna nazionale il cui ricavato è devoluto alla rete dei centri antiviolenza attivi sui rispettivi territori. Per Alessandria, il centro di riferimento è quello di me.dea che ha come scopo la rimozione di ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e stalking contro le donne, all’interno e fuori la famiglia, approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi. L’assegno simbolico è stato consegnato a me.dea lunedì 19 dicembre presso la vineria Mezzo Litro di Alessandria.

“Grazie alla campagna ‘Clementine antiviolenza’ abbiamo voluto dare il nostro contributo, che quest’anno ammonta a 3.701 euro, all’associazione me.dea, per la sua importante azione d’informazione, prevenzione e aiuto alle donne vittime di violenza della nostra provincia – dichiara Michela Marenco, presidente di Confagricoltura Donna Alessandria – Il nostro impegno a fianco delle donne non si esaurisce con questa campagna ma prosegue idealmente ogni giorno, anche attraverso la nostra azione di imprenditrici che credono nel valore della solidarietà, del sostegno reciproco alla rimozione degli ostacoli legati alla disparità di genere”.

“La campagna “Clementine Antioviolenza” è diventata un appuntamento fisso di novembre, a cui aderiamo ogni anno con entusiasmo e riconoscenza – dichiara Sarah Sclauzero, presidente dell’Aps me.dea. - Quest’anno la risposta dei cittadini è stata ancora più positiva e ne siamo felicissime, perché significa che c’è sensibilità verso il tema della violenza sulle donne e voglia di contribuire alla causa. I fondi raccolti serviranno a garantire accoglienza e sostegno alle donne che ogni giorno si rivolgono ai nostri due centri antiviolenza, ad Alessandria e Casale. A nome di tutte le socie e operatrici di me.dea ringrazio Confagricoltura Donna Piemonte, Confagricoltura Donna Alessandria, Confagricoltura Alessandria e Soroptimist International per la generosità e la passione con cui da anni propongono questa bella iniziativa capace di raggiungere tante persone e fare sensibilizzazione”.

“Anche per il 2022, attraverso la campagna delle Clementine, abbiamo voluto rimarcare il nostro sostegno al fianco di tutte le donne in difficoltà, affinché non abbiano più il timore di chiedere aiuto immediatamente: il tempo è un fattore importante per interrompere la spirale che può portare alle aggressioni. Le esortiamo a cercare aiuto appena hanno la sensazione di essere vittime di qualunque violenza anche psicologica o economica, ancor prima che fisica, perché troveranno l’ascolto, l’attenzione e la protezione di cui hanno diritto e bisogno” dichiara Paola Maria Sacco presidente di Confagricoltura Donna Piemonte.

“Auspichiamo che nel nostro settore, così come in altre realtà, non si perpetri mai violenza di genere e che le Istituzioni deputate a salvaguardare i più deboli, a tutti i livelli, intervengano con azioni tangibili e serie” afferma Cristina Bagnasco, direttore di Confagricoltura Alessandria.