Il Dl Aiuti torna in Cdm. Ecco la nuova bozza del provvedimento

Torna in Consiglio dei ministri per alcuni correttivi il decreto Aiuti esaminato già la scorsa settimana dal governo. Tra le novità l'allenamento delle norme per la cessione del credito senza più limiti quando si tratta di clienti privati, la possibilità di usufruire del bonus di 200 euro una tantum per i redditi fino ai 35mila euro anche per chi percepisce il reddito di cittadinanza e un ulteriore bonus di 60 euro per acquistsre fino al 31 dicembre 2022, abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Qui di seguito AGRICOLAE/AGEEI pubblica la bozza del testo:

QUI LA BOZZA INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO 1 parte

QUI LA BOZZA INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO 2 parte