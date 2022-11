Il “Gigante bianco” che ha conquistato il mondo – a tu per tu con la Chianina: la visita all’azienda agricola Le Querce

“T’amo, o pio bove; e mite un sentimento

di vigore e di pace al cor m’infondi,

o che solenne come un monumento

tu guardi i campi liberi e fecondi…” - Il Bove, Giosuè Carducci.

È esattamente questo il sentimento - quello di pace e vigore di fronte alla maestosa bellezza della natura, così eccezionalmente raccontato dal poeta Premio Nobel - che si prova passeggiando per gli sterrati dell’Azienda agricole Le Querce, una perla a Borgo San Lorenzo, comune del Mugello in provincia di Firenze. Qui la signora Stefania Chiari coccola, insieme a delle splendide Limousine, le sue “vacche” di razza Chianina.

Grazie all’edizione 2022 di BuyFood Toscana - evento dedicato ai prodotti agroalimentari di eccellenza della Toscana (DOP, IGP, Biologici, Prodotto di Montagna, AgriQualità e Prodotti Agroalimentari Tradizionali – PAT) organizzato da Promo Firenze e Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica nell’ambito del progetto Vetrina Toscana -, abbiamo potuto apprezzare il metodo di allevamento delle bestie la cui carne può fregiarsi - unica per i bovini - del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) come “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”, riconosciuto dall’Unione Europea nel lontano 1998.

A valorizzare e promuovere un prodotto che rappresenta un’eccellenza italiana ormai universalmente ricercata è, dal 2004, Il Consorzio di Tutela: al suo lavoro si deve il rigoroso rispetto del rigido disciplinare e la costante sorveglianza volta a tutelare il marchio da abusi, contraffazioni o atti di concorrenza sleale.

La denominazione Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale indica, certifica e garantisce la carne dei bovini Chianini, Marchigiani e Romagnoli e ha un significato ben preciso e ricco di contenuti. Il termine “Vitellone” si riferisce all’età dell’animale al momento della macellazione - tra i 12 e i 24 mesi -, mentre l’aggettivo “Bianco” fa riferimento al candido mantello, che ben risalta sulla cute nero-ardesia delle bestie consentendogli di ben tollerare le radiazioni solari dei tipici ambienti pascolativi.

La Chianina - allevata rispettando alla lettera il disciplinare nell’Azienda Agricola Le Querce - è una razza antichissima, con ogni probabilità la più antica tra le bovine a essere allevata nella nostra penisola, che deve il proprio nome alla Val di Chiana. I “giganti bianchi” - un toro adulto può raggiungere i due metri di altezza al garrese e superare i 17 quintali di peso - non hanno sempre vissuto beatamente al pascolo: i romani li utilizzavano per trainare i loro pesanti carri nei cortei trionfali e come vittime sacrificali, offrendo la “meglio gioventù” agli dei.

La vera rivalutazione arriva nell’ottocento, con il Granduca di Toscana che - dopo un’accorta sistemazione idraulica della Val di Chiana - inviò tecnici presso le fattorie per insegnare come allevare le bestie e renderle più adatte al lavoro nei campi. Solo in un momento successivo, intorno alla seconda metà del XIX secolo, si orientò la selezione degli animali verso un maggiore equilibrio tra attitudine al lavoro e produzione di carne.

La prima mostra-mercato di bovini di Chianina fu promossa nel 1901, dallo zootecnico Ezio Marchi e dal conte Massimo di Frassineto. Proprio Marchi può essere considerato il papà della razza. Una razza che oggi rappresenta un orgoglio e un vanto tutto italiano, difesa da allevatori come Stefania Chiari anche a costo di sacrifici e scelte anti-economiche.