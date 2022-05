Il Gruppo BF con il proprio brand Le Stagioni d’Italia sbarca nel segmento Frozen e presenta a CIBUS 2022 la pizza “Le Stagioni d’Italia”

In occasione della 21° edizione di Cibus, la fiera di riferimento per il settore agroalimentare italiano, BF S.p.A. – il più importante gruppo agroindustriale italiano, leader nella produzione di filiere alimentari 100% italiane dal seme alla tavola e holding della più grande azienda agricola italiana (con oltre 10.000 ettari di SAU nazionale) Bonifiche Ferraresi – insieme al proprio brand Le Stagioni d’Italia, ha presentato, dopo le uova e la Passata e Polpa di pomodoro 100% toscano, un’altra novità di prodotto 2022: la pizza Le Stagioni d’Italia con Antico Grano Italiano Senatore varietà Cappelli.

Partner industriale del Gruppo per lo sviluppo del segmento frozen è Industrie Rolli Alimentari, che con oltre 70 anni di esperienza, è leader nella produzione di una gamma completa di surgelati, dalle pizze ai piatti pronti della tradizione italiana.

Presente sugli scaffali della Gdo con le sue linee di prodotto 100% Made in Italy da quasi 5 anni, Le Stagioni d’Italia dopo aver portato sulle tavole dei consumatori pasta, riso, tisane, miele, legumi e olio, sbarca nel settore frozen proponendo al mercato la prima e unica pizza realizzata con semola di grano Senatore varietà Cappelli. In particolare, la pizza Le Stagioni d’Italia sarà presente sul mercato in due referenze: la pizza Senatore Cappelli e la pizza integrale Senatore varietà Cappelli.

“Con questo lancio proseguiamo il progetto di innovazione del Gruppo BF con il brand Le Stagioni d’Italia: dopo i due lanci di successo di inizio anno, con la novità delle pizze Le Stagioni d’Italia l’azienda entra oggi nel mondo del frozen, un mercato molto importante che vale oltre 2 miliardi di Euro, di cui il segmento pizze oltre 300 milioni.” Ha dichiarato Francesco Formisano Direttore Commerciale e Marketing del Gruppo BF. “Questo per noi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza: nei prossimi mesi vogliamo infatti estendere la range con nuovi prodotti e diventare un player rilevante nel settore frozen con i nostri prodotti di qualità, certificati, tracciabili e coltivati sui nostri terreni di proprietà in maniera sostenibile e rispettosa per l’ambiente”.

Come con le altre categorie già presenti sul mercato, anche con la pizza Le Stagioni d’Italia il Gruppo BF Spa mette a disposizione del consumatore un prodotto capace di valorizzare le eccellenze della filiera agro-alimentare italiana ottenuto grazie al presidio diretto dalle diverse società del Gruppo BF: oltre ai terreni di proprietà di Bonifiche ferraresi, vi è il seme Cappelli fornito in purezza da SIS – Società Italiana Sementi - azienda del Gruppo BF e prima azienda del settore sementiero a capitale 100% italiano; la semola viene poi macinata nei due mulini di proprietà del Gruppo dedicati al grano Senatore varietà Cappelli così da garantirne la più totale purezza (presso l’impianto Milling Hub di Cremona per la semola tradizionale e a Jolanda di Savoia, in provincia di ferrara, per la semola integrale in un mulino a macinatura in pietra).

La Pizza Le Stagioni d’Italia è distribuita dalle principali catene della GDO a livello nazionale e per i visitatori dell’edizione di Cibus 2022 (3 – 6 maggio 2022), sarà possibile degustarla in anteprima presso lo stand BF spa J024 – 1028 – 1024, Padiglione 8.