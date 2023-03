Il Mercato di Pescara aderisce a Italmercati

Italmercati amplia la propria rete e con l’ingresso del Centro Agroalimentare La Valle della Pescara, raggiunge i 21 soci. La decisione è avvenuta nel corso dell’Assemblea di Italmercati in cui è stato approvato il Bilancio.

“L’ingresso del Mercato di Pescara all’interno della nostra rete conferma la forza di un modello organizzativo efficace che l’Europa sta sempre di più prendendo come riferimento – spiega Fabio Massimo Pallottini Presidente di Italmercati – Il risultato raggiunto oggi permette a Italmercati di realizzare un completamento significativo della nostra presenza a livello nazionale. Il Mercato di Pescara si va infatti ad aggiungere al CAAR di Rimini e al Centro Agroalimentare Piceno a San Benedetto del Tronto e ciò permette alla Rete di avere tutti i mercati sulla costa adriatica.

“Abbiamo avuto modo di apprezzare il ruolo che Italmercati ha interpretato in questi anni complicati, dando un contributo fondamentale per la tenuta e la crescita del settore agroalimentare – spiega il presidente del Centro Agro Alimentare La Valle della Pescara , Stefano Cardelli -. Per noi entrare in questo network significa inserirsi in un contesto che può aiutarci a crescere, prendendo spunto dai diversi modelli vincenti che i Mercati italiani hanno saputo sviluppare. Vogliamo riportare il Mercato di Pescara al ruolo di primo piano che aveva negli anni ’80, i punti di forza non ci mancano: dalla valorizzazione della produzione di eccellenza della nostra regione che si concretizza anche con la presenza di oltre 400 produttori presso la nostra struttura nel periodo estivo, alla posizione logistica con due uscite autostradali che ci permettono di proporci come hub logistico strategico per la Direttrice adriatica. La rete di Italmercati e i finanziamenti del PNRR saranno fondamentali per realizzare i nostri obiettivi”.