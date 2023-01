Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida è intervenuto alla seduta odierna del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Grana Padano a Desenzano del Garda

"È stato per me un onore - afferma il ministro Lollobrigida - sedere al fianco di imprenditori che rappresentano una produzione a cui non servono di certo presentazioni. Il Grana Padano è un'eccellenza di cui siamo orgogliosi e che continueremo a difendere con i fatti. In questo senso vanno tutte le azioni che portiamo avanti con il Governo Meloni, dentro e fuori i confini nazionali. Come quella che ci ha permesso di ottenere il rinvio al 2024 dell'iter del Nutriscore, che al momento è stato tolto dall'agenda europea. Un primo importante risultato, come gli altri che contiamo di concretizzare seguendo un principio semplice: vogliamo distribuire ricchezza aiutando chi la crea. Vogliamo farlo in modo sempre più efficiente, ed è per questo che anche al Masaf abbiamo iniziato una fase di riorganizzazione con lo sguardo all'omogeneità delle competenze e al potenziamento del nostro personale, come quello in forza al Ministero per la difesa dei nostri prodotti e delle nostre filiere.

Un altro obiettivo che ci poniamo e che vogliamo contribuire a raggiungere è un aumento sempre più consistente del nostro export agroalimentare: non esportiamo ancora abbastanza e intendiamo costruire, insieme a realtà come quella del Consorzio Grana Padano, nuove interlocuzioni e nuovi canali per i nostri prodotti di qualità", conclude il ministro Lollobrigida.