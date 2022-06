Il nuovo profilo dell’Agricoltura prende forma: al via il rilascio dei dati del 7° Censimento Istat

"La raccolta dei dati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura si è svolta dal 7 gennaio al 30 luglio 2021, raggiungendo un importante risultato complessivo in termini di copertura e con una straordinaria partecipazione degli operatori agricoli, nonostante le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria.

Al termine delle operazioni, si è infatti raggiunto l'83% delle aziende agricole della lista pre-censuaria, si è trattato di oltre un milione di aziende" dichiara il Presidente dell’Istat, Prof. Gian Carlo Blangiardo.

"La rilevazione è stata costruita secondo un approccio innovativo, per ridurre al minimo l’impegno richiesto ai rispondenti. I questionari sono stati somministrati solo in versione digitale, e agli intervistati è stata data la possibilità di usare più canali per rispondere.

Per la prima volta, sono stati coinvolti i Centri di Assistenza Agricola (CAA), una rete di circa 2.200 unità presenti in tutte le Regioni e Province autonome italiane, che ha permesso di avvicinare gli intervistatori alle aziende agricole che operano sul territorio.

Il successo del censimento è anche il risultato della collaborazione fra Istat e le Regioni e Province autonome, che hanno partecipato attivamente alla fase di progettazione e al monitoraggio delle attività anche durante la raccolta dati.

Per il supporto strategico siamo riconoscenti al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e per il supporto operativo un analogo riconoscimento va ad AGEA. Un plauso particolare merita poi Praxidia, impegnata nelle difficili interviste telefoniche.

Il nostro ringraziamento va infine a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questa impresa, tra cui il personale ISTAT, che l’ha portata avanti nel corso delle le diverse fasi che si sono succedute in tempo non proprio semplici.

A luglio 2021, ci eravamo impegnati a restituire i dati di questa imponente rilevazione entro un anno. Sono quindi particolarmente soddisfatto, oggi, di aprire i lavori della giornata dedicata alla presentazione dei primi significativi dati emersi dal Censimento dell’Agricoltura: un’attività che, seppure tradizionale, tende sempre di più all’innovazione e all’ampliamento del suo raggio di azione.

Le prime evidenze raccolte nell’ambito del 7° Censimento generale dell’agricoltura ci permettono di descrivere le caratteristiche di questo articolato sistema, di ricostruirne le trasformazioni e di anticiparne punti di forza e di debolezza per il futuro.

In primo luogo, l’agricoltura italiana è andata riducendosi nel numero di aziende, che però sono divenute più grandi. In 38 anni, sono scomparse 2 aziende su 3, e nello stesso tempo la loro dimensione media è più che raddoppiata: la SAU - Superficie Agricola Utilizzata - è passata da 5,1 a 11,1 ettari medi per azienda.

Il secondo aspetto che emerge dai dati è che il mondo dell’agricoltura italiana mantiene la propria impronta familiare, mentre l’intensità di manodopera si riduce. Nel 2020, in oltre il 98% delle aziende agricole si trovava manodopera familiare, anche se nella forza lavoro è stata progressivamente incorporata manodopera non familiare, che ha raggiunto 2,9 milioni, cioè il 47%. Nel 2010 era il 24,2%, più o meno la metà. Negli stessi 10 anni, la forza lavoro complessiva ha perso il 28,8%, in termini di addetti, e il 14,4% in termini di giornate standard lavorate.

Per la digitalizzazione c’è ancora molto da fare. Il settore è approdato ancora solo marginalmente all’adozione di tecnologie digitali, sebbene la quota di imprese che si sono digitalizzate sia quasi quadruplicata in dieci anni, dal 3,8% nel 2010 al 15,8% nel 2020.

Come prevedibile, sono le imprese più grandi e quelle dirette da giovani a mostrare una maggiore propensione per queste soluzioni. Infatti, laddove la leadership è esercitata da persone fino a 44 anni il tasso di digitalizzazione arriva al 32,2%; dove invece i dirigenti hanno più di 65 si ferma al 7,6%.

Sono ancora pochi a innovare. Nel triennio 2018-2020, ha effettuato investimenti volti ad innovare una o più fasi o tecniche della produzione poco più di un’azienda agricola su dieci. Nel caso di aziende agricole guidate da persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria ad indirizzo agrario, l’incidenza dell’innovazione è oltre il doppio (23,9%) rispetto al valore medio, e tre volte superiore quando i dirigenti hanno completato l’istruzione terziaria specializzata in materie agricole (30%).

Il settore agricolo ha dimostrato un buon livello di resilienza agli effetti della pandemia. Meno di un’azienda agricola su cinque ha dichiarato di aver subito particolari conseguenze dall’emergenza sanitaria da Covid-19 (17,8%).

Le piccole aziende hanno resistito meglio alla crisi sanitaria. La dimensione aziendale ha rappresentato un fattore discriminante nella pandemia, ma in una direzione contro intuitiva: infatti si sono dimostrate più resilienti le aziende più piccole in termini di superficie agricola utilizzata (SAU), di Unità di Bestiame Adulto (UBA) o in termini di manodopera (Unità di Lavoro - ULA).

Il 7° Censimento generale dell’agricoltura rappresenta l’ultimo censimento dell’agricoltura che verrà svolto secondo la metodologia tradizionale (ossia con cadenza decennale). Ad esso seguiranno indagini strutturali di tipo campionario, che saranno realizzate con riferimento agli anni 2023 e 2026.

L’agricoltura italiana ed europea attraversano una fase di cambiamenti, derivati, non solo dalla concorrenza dei prodotti extracomunitari e dai cambiamenti climatici, che rendono incerte le rese di produzione, ma anche dalle conseguenze della pandemia e del conflitto in Ucraina.

Il censimento dell’agricoltura ci permette di scattare una istantanea accurata e dettagliata di un settore strategico anche per il PNRR. La restituzione tempestiva dei dati, per la quale Istat si è impegnato, metterà a disposizione degli stakeholder informazioni essenziali per le politiche e per le scelte, soprattutto nella prospettiva del contrasto ai numerosi fattori critici e nell’indirizzo della piena ripresa del Paese" conclude il presidente Istat.

Di seguito AGRICOLAE pubblica i cartogrammi del 7° Censimento Istat:

CARTOGRAMMI 7° CENSIMENTO GEN AGRICOLTURA

INDICE DEI CARTOGRAMMI

CARTOGRAMMA 1: SEMINATIVI: ESTENSIONE DELLA SAU E NUMERO DI AZIENDE (2020)

CARTOGRAMMA 2: OLIVO: ESTENSIONE DELLA SAU E NUMERO DI AZIENDE (2020)

CARTOGRAMMA 3: VITE: ESTENSIONE DELLA SAU E NUMERO DI AZIENDE (2020)

CARTOGRAMMA 4: FRUTTIFERI: ESTENSIONE DELLA SAU E NUMERO DI AZIENDE (2020)

CARTOGRAMMA 5: NUMERO DI AZIENDE ZOOTECNICHE E CAPI ALLEVATI (2020)

CARTOGRAMMA 6: GIORNATE DI LAVORO STANDARD PRO-CAPITE E SAU MEDIA

AZIENDALE (2020)

CARTOGRAMMA 7: MANODOPERA NON FAMILIARE: LAVORATORI STRANIERI PROVENIENTI DALL’UE E DA ALTRI PAESI NON UE (2020)

CARTOGRAMMA 8: AZIENDE INFORMATIZZATE: COMPOSIZIONE PERCENTUALE (2020) E VARIAZIONE PERCENTUALE (NEL 2010 E NEL 2020) PER REGIONE. (TOTALE AZIENDE AGRICOLE = 100)

CARTOGRAMMA 9: AZIENDE CHE HANNO EFFETTUATO ALMENTO UN INVESTIMENTO INNOVATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020, PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA (COMPOSIZIONE PERCENTUALE, TOTALE AZIENDE AGRICOLE = 100) E VALORE MEDIO DELLA LORO SAU