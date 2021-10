Il Parmigiano Reggiano mette all’asta una forma di 21 anni per un fine sociale al World Cheese Awards

La Forma Del Cuore è un progetto creato dalla Nazionale del Parmigiano Reggiano, un’associazione di caseifici di Parmigiano Reggiano che promuovono il prodotto in Italia e all’estero in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano. Il progetto è stato associato a varie missioni umanitarie nell’Africa centrale, tra cui i padri Carmelitani scalzi e le suore del Verbo incarnato in Centrafrica e, da quest’anno, a favore dell’organizzazione no profit Mama Sofia, guidata da Zakaria Seddiki, moglie di Luca Attanasio, Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo dal 2017 fino al suo brutale assassinio in quel paese nel febbraio 2021. L’organizzazione Mama Sofia sostiene donne e famiglie in situazioni di gravi difficoltà in Congo fornendo assistenza sanitaria, acqua pulita e libri scolastici per i bambini.

