Il polesano Faccioli vicepresidente nazionale del sindacato imprese familiari di Confagricoltura

Il polesano Alberto Faccioli è stato eletto vicepresidente nazionale della Fiiaf, la federazione che riunisce 150.000 imprese familiari associate a Confagricoltura. Titolare di un’azienda agricola biologica e dell’agriturismo Valgrande a Bagnolo di Po, Faccioli coltiva cereali come farro e avena e proteoleaginose come soia e girasole.

“La Fiiaf, Federazione italiana impresa agricola familiare, è il sindacato che conta il maggior numero di aziende all’interno di Confagricoltura – spiega Faccioli -, in quanto in Italia le imprese agricole hanno ancora una conduzione prevalentemente familiare. Non è detto che siano per questo piccole, ma semplicemente che mantengono al timone padre, fratelli o figli. Confagricoltura Veneto, con 5.000 imprese agricole familiari, è la terza associazione regionale in Italia dopo Lombardia ed Emilia Romagna. Aziende che spaziano in tutti i comparti: dalle cantine vitivinicole agli agriturismi, dagli allevamenti ai seminativi. La difficoltà più grande è quella di garantire il ricambio generazionale, un passaggio delicato che richiede non solo il trasferimento di tutto il know how da parte del fondatore, ma anche un sostegno ai giovani in fase di primo insediamento per indurli a non scartare l’attività agricola in favore di nuovi sbocchi. Perciò occorre che questo modello organizzativo, che garantisce un forte legame con il territorio e un reddito a tutta la famiglia, venga tutelato dalle istituzioni con risorse specifiche sia nel Psr che nella Pac”.

Innovazione, sostenibilità, formazione e accesso al credito sono i temi principali sui quali batterà il sindacato. “Io, su mandato del presidente Carlo Lasagna, cercherò di far sentire la nostra voce sui tavoli istituzionali per sollecitare il processo di ammodernamento del settore con interventi concreti e rapidi. Non a caso la Fiiaf ha messo tra le finalità del proprio statuto il sostegno all’innovazione e alla ricerca, che sono fondamentali per l’evoluzione e la competitività delle nostre aziende sul mercato globale”.