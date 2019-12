IL POMODORO CIRIO AL DEBUTTO NELLA CUCINA DI MASTERCHEF

Ci sarà solo pomodoro Cirio nella dispensa di MasterChef Italia. Il più noto cooking show della tv, giunto alla nona edizione, ha scelto infatti il marchio ultracentenario emblema del made in Italy come pomodoro ufficiale per le sfide dei giovani talenti aspiranti al titolo di MasterChef Italia. Prodotta da Endemol Shine Italy, la trasmissione andrà in onda in esclusiva su Sky Uno a partire da oggi 19 dicembre ogni giovedì alle 21.15. A giudicare i piatti degli aspiranti MasterChef ci saranno gli chef stellati del cooking show Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Cirio fornirà a MasterChef Italia la sua ampia gamma di prodotti, che faranno bella mostra nella dispensa della popolare cucina televisiva e che saranno utilizzati dagli aspiranti chef nelle loro avvincenti sfide a colpi di ricette, fino alla grande finale prevista per marzo 2020.

“Siamo molto contenti che il pomodoro Cirio sia stato scelto come prodotto ufficiale da MasterChef Italia, un programma televisivo in linea con la nostra continua ricerca della massima qualità” commenta Federico Cappi, Direttore Marketing Retail di Conserve Italia, il consorzio cooperativo proprietario del marchio. “Una qualità che passa attraverso il valore della nostra filiera che lavora materia prima italiana, rigorosamente controllata e tracciata”.

“MasterChef Italia rappresenterà una vetrina prestigiosa per il nostro pomodoro Cirio – prosegue Cappi -, un marchio che è capace di sposare alla perfezione il senso di convivialità e la passione per la cucina capaci di unire e appassionare spettatori di ogni età, che sono le caratteristiche principali del format”.

La partecipazione di Cirio a MasterChef Italia sarà accompagnata da una doppia pianificazione pubblicitaria prevista in concomitanza con i mesi di messa in onda della trasmissione: allo spot Non si può fare a meno di Cirio, che sarà trasmesso sulle reti Sky, si affiancheranno anche due video promo (formato da 6 e 15 secondi) sul canale Youtube per annunciare che Cirio è il pomodoro scelto da MasterChef Italia.

Per celebrare infine questa collaborazione, è stato realizzato un packaging dedicato con il logo MasterChef Italia e la scritta “Cirio, il pomodoro scelto da MasterChef Italia”.

Il pomodoro Cirio

Il nome Cirio è da sempre sinonimo di pomodoro italiano e di qualità: con la sua storia lunga più di 160 anni, è uno dei marchi più longevi e più famosi del made in Italy agroalimentare.

Acquisito nel 2004 da Conserve Italia, oggi il pomodoro Cirio viene venduto in oltre 80 Paesi al mondo, anche attraverso le società controllate in Francia, Stati Uniti ed Australia. Sul mercato europeo il brand Cirio è leader in Gran Bretagna – paese in cui è stabilmente al primo posto tra le marche di pomodoro italiane – e in Francia. Da anni le vendite Cirio registrano trend di crescita a due cifre negli Stati Uniti e in tutto il sud est asiatico.

***

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare, che associa 14.000 produttori agricoli e lavora 600.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi, di cui 9 in Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. Il fatturato del Gruppo Conserve Italia è di circa 900 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia a oltre 3.000 persone tra lavoratori fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-