Il progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart!” partner del Vanity Fair Stories 2021

Think Milk, Taste Europe, Be Smart!” è fra i partner dell’edizione 2021 del Vanity Fair Stories, che si terrà dal 26 al 28 Novembre. Il Progetto, promosso dalla filiera lattiero casearia dell'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, realizzato da Confcooperative e cofinanziato dalla Commissione europea, verrà raccontato all’interno di Vanity Fair Stories attraverso un talk. L’incontro sarà trasmesso online il 26 novembre alle 16.30 e potrà essere seguito in streaming sul sito e sui canali Instagram e Facebook di Vanity Fair Italia. Protagonisti Giovanni Guarneri, Coordinatore settore lattiero-caseario di Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, il fotografo Paolo Castiglioni @castiglioni_food_stories e la food influencer Francesca Gambacorta @frafoodlove. Insieme dialogano su cosa immaginiamo quando pensiamo al latte, sul perché è importante che sia prodotto in Europa e su come si può usare in cucina, e fanno chiarezza sul mondo dei latticini, su cui circolano notizie non sempre corrette.

Questa quarta edizione del Vanity Fair Stories, “Insieme”, fa da ponte tra le tante personalità della contemporaneità, per scrivere una nuova storia e una nuova Italia. Il festival ha due anime: digitale e dal vivo. Venerdì 26 e sabato 27 novembre i protagonisti si raccontano in streaming sul sito e sui canali Instagram e Facebook di Vanity Fair Italia, domenica 28 novembre l’appuntamento è dal vivo sul palcoscenico di The Space Cinema Odeon di Milano, in via Santa Radegonda 8. Per assistere agli incontri in presenza è possibile registrarsi qui (https://vanitystories.eventbrite.it), ma – così come per il talk – tutti gli appuntamenti possono essere seguiti in streaming sul sito e sui canali Instagram e Facebook di Vanity Fair Italia. Qui il palinsesto.

“Think Milk, Taste Europe, Be Smart” si inserisce perfettamente tra i vari appuntamenti del festival, che vogliono dare voce alle tante personalità della contemporaneità, grazie al suo nuovo approccio al latte e ai latticini, per migliorare il grado di conoscenza dei prodotti agricoli europei, attraverso la promozione della cultura produttiva del latte bovino e dei suoi derivati, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione che contraddistingue il comparto. Potete seguire la campagna on line sul sito www.thinkmilkbesmart.eu e sui canali social: INSTAGRAM @thinkmilk_tasteeu; FACEBOOK Think Milk, Taste Europe, Be Smart e YOUTUBE Think Milk, Taste Europe, Be Smart.