Il PSR Marche per il 2021/2022, Carloni: Decidiamo insieme come investire 170 milioni. Ascoltiamo il territorio

Prosegue il percorso di ascolto e di condivisione con quanti operano, ogni giorno, nel sistema rurale: imprenditori agricoli, rappresentanti delle associazioni, mondo accademico, istituzioni e cittadini. Dopo la prima giornata dell’Osservatorio Regionale per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, svoltasi a Frontone lo scorso 7 gennaio, l’impegno congiunto di Regione Marche e del PSR Marche si rinnova con l’organizzazione di un roadshow dal titolo “ASCOLTIAMO IL TERRITORIO, CONDIVIDIAMO IL PROGRAMMA”, finalizzato a raccogliere, in vista dell’emissione dei prossimi bandi, contributi utili a migliorare l’utilizzo delle risorse. “Grazie al cofinanziamento comunitario del biennio 2021-2022 pari a circa 170 milioni di euro, potremo sostenere e sviluppare un territorio regionale gravemente colpito, prima dal sisma poi dagli effetti della pandemia”, evidenzia il vicepresidente Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura. Cinque gli incontri previsti sul territorio (uno per provincia). Saranno dedicati alla raccolta e all’analisi delle istanze provenienti dalle diverse aree che compongono la regione, ognuna con vocazioni e caratteristiche specifiche: si inizierà il 23 febbraio a Jesi (AN), per proseguire il 24 febbraio a Montegiorgio (FM), il 1° di marzo a Castelraimondo (MC), il 3 di marzo a Montalto delle Marche (AP) e, per concludere, Mombaroccio (PU) il 4 marzo , sempre con inizio alle ore 18.00 . “Durante gli incontri – continua Carloni - sarà possibile confrontarsi anche su come semplificare e rendere più proficuo questo ultimo periodo, in vista della nuova programmazione 2023/2027, dove sono previsti importanti cambiamenti sui quali è bene iniziare a ragionare sin da ora”. Il format degli incontri prevede il saluto di benvenuto del sindaco della località che ospiterà l’evento. I lavori saranno aperti dal presidente di Regione Marche Francesco Acquaroli e dal vicepresidente e assessore regionale all’Agricoltura Mirco Carloni. A seguire l’intervento di Lorenzo Bisogni, Autorità di Gestione del PSR Marche, che illustrerà la programmazione dei bandi di prossima emissione e le relative misure di semplificazione, con alcuni spunti sulla futura programmazione del Programma di Sviluppo Rurale. Dopo la parte introduttiva si passerà ai contributi e al dibattito: ogni appuntamento toccherà una diversa area provinciale per dare voce ai territori e alle loro specifiche esigenze. Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto delle regole anti Covid. Per quanti non potranno partecipare è prevista la diretta on line sui canali social del PSR Marche.

