Il sistema cooperativo contro il caro bollette

Garantire alle aziende la liquidità necessaria per rispondere al forte aumento della spesa energetica senza dover intaccare la produzione, con la possibilità di posticipare i pagamenti più avanti nel tempo, senza costi eccessivi, quando, si spera, il mercato energetico sarà tornato ai livelli più sostenibili.

Si chiama Prodotto Energia lo strumento che CrediFriuli ha messo a disposizione delle imprese cooperative, per superare anche questa emergenza.

“Come già fatto per altre situazioni di crisi – ha commentato il Presidente di CrediFriuli Luciano Sartoretti – abbiamo messo in campo la nostra banca dic redito cooperativo per dare una mano, per quanto ci è possibile, al sistema economico del territorio e alla sua comunità. In questo caso – ha aggiunto – abbiamo deciso di intervenite finanziando, a tassi più favorevoli di quelli di mercato e con la possibilità di posticipare le rate, l’aumento del costo energetico di questa prima bolletta dell’anno e di quelle successive sperando che, dopo la prossima estate, i prezzi tornino a livelli più accettabili".

Paola Benini, presidente di Confcooperative Udine, ha sottolineato l’importanza che il mondo legato alle cooperative faccia sistema accanto alle proprie imprese e ai loro soci, a favore del territorio e delle comunità. Per questo è stata avviata con le banche di credito cooperativo un’azione congiunta volta a sostenere le cooperative di fronte al caro bollette e a Power Energia, la prima cooperativa in Italia per forniture, che conta 2.400 imprese socie ed è accredita come Grossista presso l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per la Confederazione Cooperativa Italiane.

Quest’ultima è in grado di fornire, a titolo gratuito, consulenze per individuare nuovi spazi di risparmio nelle forniture energetiche e di avviare analisi per l’installazione per la produzione di energia elettrica solare, acquisto di colonnine di ricarica per auto elettriche, etcc... come sottolinea Cristian Golinelli amministratore delegato di Power Energia sc.