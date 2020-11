Illeciti agro-alimentari, Comagri camera. Tutte le dichiarazioni di Agrinsieme, Coldiretti e Federalimentare

“Ci accingiamo a dare una valutazione su un lavoro che è già fatto e che si predispone per l’aula ma, lo dico con rammarico, avremmo voluto avere più collegiale. Credo però che ci siano ancora gli spazi per approfondire il tema della contraffazione nel settore agroalimentare, un tema fondamentale perché si tratta di comparto importantissimo che è cresciuto con una modalità tutta nazionale che si imposta attraverso meccanismi come le denominazioni e l’autogoverno di settore” dichiara in comagri camera Massimo Fiorio per Agrinsieme.

“È stata una conquista perché nel confronto globale ci siamo sentiti dire che avrebbero vinto sistemi meno complessi di quelli italiani. In questo modo abbiamo però preservato la qualità dei nostri prodotti, che sempre più subiscono tentativi di attacco criminali e di frode” prosegue.

“Il nostro settore è sotto attacco non soltanto da comportamenti fraudolenti nazionali ma sempre più spesso da elementi negativi che vengono dall’esterno. Bisogna perciò affrontare la questione con una visione organica, non dimenticandoci di quei meccanismi fraudolenti che provengono da fuori. Bene questa legge quindi ma la inserirei in un quadro più generale, altrimenti affronteremo solo una parte della problema” evidenzia Fiorio.

“Il provvedimento interviene in modo importante manifestandosi sugli interessi giuridici della norma penale, su nuovi tipi di reato, e sull’aumento delle sanzioni agendo dunque in maniera organica sul settore. Abbiamo presentato degli emendamenti in commissione giustizia perché alcuni punti potrebbero rappresentare elementi di ambiguità e discrezionalità per cui rischiamo di fare del danno a produttori che non avevano intenti criminali” conclude.

“Dobbiamo leggere questo provvedimento nella sua interezza e poi procedere ad eventuali appunti rispetto alle singole norme. Infatti colgo nel disegno di legge una scalarità che in modo coerente procede a partire dalla descrizione della condotta criminale da sottoporre in presenza di dolo, per poi gradualmente, nella riduzione dell’intensità aggressiva al bene giuridico, retrocedere nell’area extra penale prevedendo sanzioni amministrative” sottolinea Stefano Masini di Coldiretti.

“Dobbiamo avere chiaro che non cambia nulla rispetto a ciò che l’ordinamento già stabilisce, per cui la violazione in maniera di etichettatura resta sempre definita sul piano dell’illecito amministrativo ma resta fondamentale evitare ambiguità e definire i due campi” conclude.

“Ringrazio l’opportunità dataci quest’oggi per parlare di un argomento di estrema importanza ma siamo dispiaciuti che in sede di commissione giustizia non ci sia stata un’analisi di alcune proposte che avevamo avanzato per chiarire alcuni punti” dichiara per Federalimentare Nicola Calzolaro.

“Per l’industria alimentare la sicurezza è un prerequisito rispetto a tutte le altre caratteristiche, impegniamo per questo un 20% di addetti alla sicurezza della qualità e risorse consistenti, circa il 3% del fatturato.

Dobbiamo partire da questo dato per comprendere che non siamo un settore orientato all’illegalità o alla pericolosità dei prodotti che immette sul mercato. Questa caratteristica è anzi un valore aggiunto per il consumatore, nazionale ed estero, che ci riconosce professionalità e attenzione alla salute” prosegue.

“Non c’è una singola area dell’attività di impresa alimentare che non sia normata. Poi condividiamo chi dice che c’è una norma vecchia e obsoleta da aggiornare ma l’importante è farlo nel giusto contesto. Fondamentale sarà eliminare tutti i punti di ambiguità e incertezza ma abbiamo l’impressione che l’impianto complessivo della norma non tenga conto dell’evoluzione normativa che c’è stata a livello di Unione Europea” evidenzia Calzolaro.

“Il nostro primo azionista è il consumatore, quindi la tutela del consumatore è un bene assoluto, però abbiamo bisogno di strumenti che ci mettano nella condizione di fare la tutela nel migliore dei modi possibili senza preoccupazioni e senza appesantimenti”.