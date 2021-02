Impianto di biometano sulla Valdaso, Marche. Latini: La questione presto all’esame della Giunta regionale

“Sto seguendo con attenzione quanto sta accadendo lungo la Valle dell’Aso in merito alla realizzazione dell’impianto di biometano. La mobilitazione dei sindaci del territorio è un segnale chiaro che qualcosa non sta funzionando. Farò presente in Giunta che è necessario definire una strategia condivisa, capace di dare risposte adeguate alle esigenze manifestate”. Lo afferma l’assessore regionale Giorgia Latini, intervenendo sulla questione dell’impianto di biometano sulla Valdaso. “Gli interessi in gioco, sia sul fronte economico, ambientale e sanitario, non possono essere affrontati ignorando le comunità locali. Non c’è nessuna preclusione ideologica alla realizzazione di tali impianti, ma il loro collocamento va condiviso con il territorio e scelto in maniera consapevole e strategica, tenendo conto delle peculiarità dei territori stessi” afferma l’assessore. “La Valle dell’Aso, riconosciuta tipicamente per la sua vocazione agricola merita un’attenzione particolare. Infatti, la Giunta è al lavoro per reperire le risorse necessarie al completamento del Ponte Rubianello, opera rimasta nel dimenticatoio per troppo tempo; la sua realizzazione impatterà positivamente sulla Valle. Ringrazio, per questo, il sindaco di Montefiore Lucio Porrà che ci ha subito segnalato la problematica e l’assessore regionale Francesco Baldelli che si è prontamente attivato in questo senso. In sede di Giunta valuteremo e approfondiremo tutti gli aspetti per giungere a una scelta consapevole e condivisa” conclude l’assessore Giorgia Latini.

