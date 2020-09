IN POLESINE ALLARME PER L’ALTERNARIA, PARASSITA CHE COLPISCE I PERI

Cia Rovigo suggerisce di fare come accaduto in Francia per un altro comparto: “Hanno concesso una deroga di tre anni e permesso di utilizzare i prodotti finché non ci saranno antagonisti alternativi. Ma se, come sembra, lo Stato preferisce fornire dei contributi per estirpare invece che investire nella ricerca, non andremo da nessuna parte”.

