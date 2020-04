IN USA IL PATRIOT ACT DI TRUMP RIAPRE STABILIMENTI ALIMENTARI MA LAVORATORI HANNO PAURA E NON VOGLIONO. TENSIONI

La crescente tensione tra i lavoratori essenziali delle piante alimentari e i loro datori di lavoro parla di un fastidioso problema: come produrre cibo sufficiente per le persone in tutto il paese mantenendo al sicuro coloro che lavorano per produrlo?

Negli stabilimenti alimentari - scrive il Wall Street Journal - si stanno intensificando le tensioni tra i lavoratori essenziali che sentono la pressione di rimanere sul lavoro a causa della pandemia di coronavirus e i loro datori di lavoro, che si sforzano di mantenere la catena di approvvigionamento alimentare del paese senza interruzioni.

I funzionari del sindacato e i difensori dei lavoratori si battono per ottenere un congedo non retribuito e altri tipi di alloggio per i lavoratori che temono di contrarre il virus o di diffonderlo alla famiglia. Le aziende stanno facendo pressioni, in alcuni casi minacciando di licenziare i lavoratori che non entrano o di lottare contro i sindacati per assicurarsi che le fabbriche possano rimanere aperte. Nelle ultime settimane, i lavoratori delle fabbriche alimentari, insieme a una serie di dipendenti, dagli autisti di autobus agli infermieri, hanno lasciato il lavoro per protestare contro le condizioni.

I conflitti parlano di un problema 'fastidioso' per i funzionari governativi e i leader dell'industria alimentare: come produrre cibo a sufficienza per le persone in tutto il Paese, mantenendo al sicuro chi lavora per produrlo? I dirigenti dell'azienda hanno detto che loro e i loro dipendenti hanno l'obbligo di tenere gli scaffali dei negozi di alimentari riforniti in una situazione che alcuni hanno paragonato ai tempi di guerra, e che gli stabilimenti possono trovare il modo di mantenere i dipendenti al sicuro. Alcuni dipendenti, tuttavia, dicono che continuare a lavorare mette a rischio la loro vita.

Il presidente Trump ha invocato una legge dell'epoca della guerra di Corea per tenere aperti gli stabilimenti di produzione di carne, mentre i timori all'interno dell'amministrazione crescevano per l'aumento delle chiusure.

Tali chiusure "minacciano il continuo funzionamento della catena di approvvigionamento nazionale di carne e pollame, minando le infrastrutture critiche durante l'emergenza nazionale", recita l'ordine di Trump. "Dato l'alto volume di carne e pollame lavorato da molte strutture, qualsiasi chiusura non necessaria può rapidamente avere un grande effetto sulla catena di approvvigionamento alimentare".

Queste tensioni hanno colpito un impianto di tortilla Mission Foods a Mountain Top, Pa., dove hanno smesso di arrivare così tanti lavoratori che in un giorno meno della metà delle linee erano in funzione e l'impianto, secondo il sindacato, funzionava al 32% della capacità.

Il 24 marzo, Carlos Roman, un funzionario del sindacato, ha detto di essere entrato nella sala ristoro della Mission Foods e ha detto a circa 60 lavoratori che avevano diritto a un congedo non pagato se erano malati o temevano per la loro sicurezza.

Quando Benito Tapia ha cercato di prendere un congedo non pagato dopo essersi sentito male, un dirigente gli ha detto che non poteva. Secondo il sig. Tapia e i funzionari del sindacato, agli altri lavoratori che avevano chiesto un congedo è stato detto che sarebbero stati licenziati se non fossero tornati il giorno dopo.

"Gli è stato detto che se non fossero tornati al lavoro, l'azienda l'avrebbe presa come se avessero abbandonato il lavoro", ha detto il signor Tapia, che ha lavorato nello stabilimento per sette anni. "Li avrebbero licenziati".

Il sig. Tapia e sua moglie, che lavora anche lei nello stabilimento, hanno detto che in seguito sono risultati positivi al virus. Almeno 109 dei circa 500 dipendenti dello stabilimento sono risultati positivi, secondo gli avvisi dell'azienda recensiti dal Wall Street Journal.

Mission Foods ha sporto denuncia al National Labor Relations Board, sostenendo che il sindacato locale ha intrapreso uno sciopero illegale. L'azienda ha dichiarato che 87 lavoratori hanno lasciato il lavoro un giorno di marzo. Un avvocato ha scritto al sindacato che le sue azioni potrebbero essere illegali ai sensi di una disposizione del Patriot Act che mira a mantenere la sicurezza delle industrie critiche.

La United Food and Commercial Workers Local 1776, che rappresenta i lavoratori dello stabilimento di Mission Foods, ha dichiarato di non aver intrapreso uno sciopero illegale, ma di aver semplicemente informato i lavoratori dei loro diritti. Stuart Davidson, un avvocato del sindacato, ha respinto la preoccupazione del Patriot Act e ha detto: "Continuiamo a sperare che la Mission Foods si concentri sulla sicurezza dei suoi dipendenti, piuttosto che sulle posizioni legali".

L'azienda ha detto che nessun dipendente è stato licenziato per un congedo approvato. Armando Garza, un direttore regionale della produzione dell'azienda, ha detto: "Continueremo a fare tutto il possibile per sostenere i nostri dipendenti mentre svolgiamo il ruolo essenziale di fornire cibo alla nazione durante questa crisi sanitaria pubblica globale".

I sindacati e i difensori dei lavoratori negoziano regolarmente con le aziende su una serie di questioni. Ma l'aumento dell'ansia per il virus e una possibile minaccia per la catena di approvvigionamento del paese hanno spostato molte di queste controversie verso la sicurezza della vita o della morte.

Le strutture per la lavorazione degli alimenti e gli impianti di confezionamento della carne sono ora alcuni dei più grandi punti caldi del paese per quanto riguarda il coronavirus, con un gran numero di dipendenti che tradizionalmente lavorano in ambienti chiusi per ore e ore. Una fabbrica di carne suina della Smithfield Foods Inc. a Sioux Falls, S.D., è stata associata a centinaia di casi, secondo i funzionari statali, e le infezioni sono aumentate intorno ad altre fabbriche di carne in posti come l'Iowa e il Colorado.

Le aziende produttrici di carne questo mese hanno temporaneamente chiuso più di una dozzina di grandi stabilimenti a seguito di epidemie tra i dipendenti. I funzionari sanitari e i sostenitori dei lavoratori hanno definito tali mosse necessarie per rallentare la diffusione della Covid-19, la malattia causata dal virus, anche se alcuni dirigenti dell'azienda hanno avvertito del colpo alla produzione alimentare.

"Se non si riesce a raccogliere il bestiame, non lo si può trasformare in cibo", ha detto recentemente Kenneth Sullivan, amministratore delegato della Smithfield. "Quando questa risoluzione si indebolisce, è allora che tutti noi abbiamo bisogno di fare una pausa e di pensare se mangeremo oggi, e se mangeremo il giorno dopo".

Smithfield, di proprietà del gigante della carne suina WH Group con sede a Hong Kong, venerdì ha dichiarato che chiuderà il suo stabilimento di Monmouth, Ill., che produce circa il 3% della carne suina fresca del paese.

I giganti del confezionamento della carne, tra cui Smithfield, Tyson Foods Inc., Cargill Inc. e JBS USA Holdings Inc., di proprietà del conglomerato brasiliano di carne JBS SA, hanno installato degli schermi di plastica tra i dipendenti della linea di lavorazione per prevenire la diffusione del virus e, allo stesso tempo, hanno fatto scomparire i tempi di pausa e hanno allestito delle tende per fornire spazio extra tra i lavoratori durante il pranzo. Molti stanno fornendo maschere e altri dispositivi di protezione, e prendono le temperature dei dipendenti quando si presentano per i loro turni.

Per molti dipendenti, il congedo non retribuito non è un'opzione. Alcuni dicono che si sentono sotto pressione finanziaria al di fuori delle loro aziende per poter continuare a provvedere alle loro famiglie.

Alcuni datori di lavoro offrono bonus speciali per i dipendenti che non perdono nessun giorno per qualche mese. Mentre i sindacati hanno richiesto aumenti di stipendio d'emergenza per alcuni lavoratori, alcuni si preoccupano di bonus legati a un periodo di tempo specifico che potrebbe scoraggiare le persone dal rimanere a casa quando non si sentono al sicuro durante un'epidemia o sono malate.

Tyson e Cargill, per esempio, hanno promesso assegni bonus da 500 dollari ai lavoratori degli impianti di lavorazione della carne che completano tutti i turni senza perdere il lavoro per un certo periodo di tempo, dato che la domanda di carne dai negozi di alimentari è aumentata.

I portavoce della Cargill e della Tyson hanno detto che i loro stabilimenti stanno controllando i dipendenti per verificare la presenza di sintomi per assicurarsi che non vengano a lavorare ammalati, e che forniscono permessi retribuiti per assenze legate alla Covid-19.

Alcune aziende hanno detto che, in alcuni casi, ciò che i lavoratori interpretano come pressione è una cattiva comunicazione, o passi falsi che sono stati corretti in seguito.

Dopo aver saputo che un dipendente era risultato positivo al test Covid-19 presso un impianto di lavorazione del pollo di Perdue Farms Inc. ad Accomac, Va., e dopo aver appreso che un dipendente era risultato positivo al test Covid-19 presso un impianto di lavorazione del pollo di Perdue Farms Inc. ad Accomac, Va., e dopo aver manifestato crescenti preoccupazioni tra i colleghi circa la possibilità di ulteriori infezioni, l'addetto alla disossatura della linea di disossamento Mark Tankard ha dichiarato di essere preoccupato di poter contrarre il virus e di rappresentare un rischio per la sua famiglia.

Il signor Tankard ha detto di aver chiamato l'azienda il 17, 18 e 20 aprile per dire loro che non sarebbe stato lì per i suoi turni. Quando si è presentato allo stabilimento il 21 aprile per verificare se stava documentando correttamente le sue assenze, ha detto che era stato licenziato.

"Hanno detto: 'se sei qui, sei qui, se non sei qui, vieni licenziato'", ha detto il signor Tankard.

Dopo un'inchiesta sul Journal, un portavoce di Perdue ha detto che lo stabilimento ha applicato erroneamente le nuove politiche per aiutare i lavoratori a trattare con la Covid-19, e l'azienda si è offerta di reintegrare il lavoro del signor Tankard con una retribuzione retroattiva. "L'ultima cosa che vogliamo fare è creare ulteriore incertezza, e stiamo anche seguendo gli altri associati per essere sicuri che comprendano chiaramente le nostre nuove politiche e siano in grado di utilizzarle", ha detto.

Lo stabilimento Accomac di Perdue ha avuto alcuni casi di Covid-19, ha detto la portavoce, e ha seguito i protocolli dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie per gestirli, lavorando con il dipartimento sanitario locale. Il signor Tankard ha detto di essere rimasto incerto sul ritorno allo stabilimento durante la pandemia.

Un lavoratore di una fabbrica alimentare gestita da Hearthside Food Solutions LLC a Romeoville, Ill., ha detto di aver informato l'azienda dopo essere risultato positivo al coronavirus lunedì. Più tardi quel giorno l'impiegato, che lavorava per un'agenzia di lavoro esterno, ha ricevuto un messaggio dal suo supervisore che diceva che l'azienda avrebbe offerto 200 dollari di paga extra a settimana e un bonus il sabato a venire. Ha detto di aver chiamato il suo supervisore e gli ha ricordato che era risultato positivo e che non sarebbe venuto.

Il portavoce di Hearthside Carl Melville ha detto che la situazione deve essere stata il risultato di una cattiva comunicazione e che il dipendente non sarebbe stato ammesso all'interno poiché l'azienda stava effettuando controlli della temperatura dei dipendenti prima che questi potessero entrare nello stabilimento.

L'azienda offre bonus ai lavoratori, ma sono destinati solo a quando sono autorizzati a tornare sul posto di lavoro, ha detto il signor Melville.

Mission Foods, il proprietario della fabbrica di tortilla, ha detto che non ci sono prove che i 109 lavoratori abbiano contratto il coronavirus all'interno del suo stabilimento in Pennsylvania. Da marzo, l'azienda ha detto di aver preso le temperature dei lavoratori, di aver aumentato le pulizie e i servizi igienici e di aver aumentato la distanza sociale nelle zone di ristorazione, tra le altre cose. I lavoratori che si credono malati sono pagati fino a due settimane per restare a casa.

Il sindacato ha detto di aver informato i lavoratori del loro diritto di non lavorare se ritengono che il posto di lavoro non sia sicuro.

"Saranno anche dipendenti essenziali, ma non sono dipendenti sacrificali", ha detto Wendell Young, che dirige il Local 1776.

